Berisha: Nëse Kurti nuk ka afinitet me zgjidhë problemin me SBAShK-un, si mund ta zgjidhë problemin me Serbinë? Deputeti i Kuvendit nga radhët e AAK-së, Bekë Berisha ka folur sërish për grevën në arsim dhe përgjithësisht problemet e shumta në Kosovë. Sipas tij, nëse kryeministri nuk ka afinitet me zgjidhë problemin me SBAShK-un, si do të mundet atë me Serbinë. “Kryeministri që nuk ka afinitet me zgjidhë një problem me SBASHK-n, si do…