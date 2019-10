Berisha: Ndeshja ndaj Çekisë do të jetë e vështirë, shkojmë për fitore

Berisha ka thënë se pak kanë rëndësi rastet e shpërdorura, e rëndësishme në këto momente është vetëm fitorja.

“Dy gola, kemi fituar, kjo është kryesorja. Edhe 1:0 të fitosh, nuk ka dallim. Kryesorja fituam, të vazhdojmë tutje”, ka deklaruar Berisha për Super Sport, përcjell lajmi.net.

Duke folur për ndeshjen me Çekinë, nëse Kosova do të fitojë në Pragë, Berisha ka thënë: “Është e vështirë, e dimë. Loja me Çekinë do të jetë kryesorja”.

“Shpresoj që edhe atje të na mbështesin tifozët, në Çeki shkojmë për fitore”./Lajmi.net/