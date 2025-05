Berisha: Kushdo që është shndërruar në krrab të pushtetit të Kurtit, duhet me thy vetveten

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Bekë Berisha, ka thënë se problemi i moskonstituimit të Kuvendit nuk është betejë ndërmjet së mirës dhe së keqes.

Por, ai thotë se është betejë për rehabilitimin e së keqes kudo që ajo gjendet.

Ai ka thënë se kushdo që në pavetëdije është shndërruar në krrab të pushtetit të Kurtit, duhet me thy vetveten.

“Problemi i moskonstituimit të Kuvendit nuk është betejë ndërmjet së mirës dhe së keqes. Është betejë për rehabilitimin e së keqes kudo që ajo gjendet, apo për rehatimin e saj në vetvete, në pushtet dhe në çdo pore të jetës në Kosovë. E mira është shkelur, është manipuluar, është thyer dhe ende mbetet e paidentifikuar. Ajo nuk është e vetëdijshme se duhet të rilindë dhe të strukturohet”. “Kësaj here, e keqja nuk do të na shfaqet si Serbia me armë në dorë, por si një anestezion i gjatë dhe i kontrolluar. Kushdo që në pavetëdije është shndërruar në krrab të pushtetit të Kurtit, duhet me thy vetveten “selfdistruction” që të shpëtoj e ardhmja”, ka shkruar Berisha.