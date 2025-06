Berisha: Kryemashtruesi i Kosovës edhe njëherë u tall me përfaqësuesin e “hajvanatit” duke luajt… në një takim

Ai ka thënë se edhe njëherë ai është tallur me përfaqësuesin e “hajvanatit“, shkruan lajmi.net.

“Kryemashtruesi i Kosovës edhe njëher sot me shumë mjeshtëri u tallën me përfaqësuesin e “hajvanatit” duke luajt… në një takim! Pas takimit ju tha, se nuk dijnë as me lexu, as me interpretu vendimin e Gjykatës Kushtetuese, dmth janë analfabeta“, ka shkruar Berisha. /Lajmi.net/