Berisha: Jam besimplotë për rezultatin, do kërkojmë auditim për rezultatin elektronik Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se është besimplotë në rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit, ndërsa do të kërkojnë auditim për rezultatin elektronik që u zhvillua në Kamzë, Elbasan dhe Vorë. Ai garantoi se do të mbrojnë ccdo votë që është hedhur gjatë ditës së diele. Në një konferencë me gazetarë, Berisha tha se Kodi Zgjedhor…