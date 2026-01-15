Berisha i përgjigjet MKRS-së ne lidhje me pozitën e tij si kryetar i Sigal Prishtinës
Bekë Berisha ka reaguar ndaj qëndrimit të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit lidhur me zgjedhjen e tij në krye të KB Sigal Prishtina, duke e cilësuar reagimin e ministrisë si tendencioz dhe jo të bazuar në praktikën institucionale të deritanishme. Ai ka theksuar se raste të ngjashme kanë ekzistuar edhe më parë në Kosovë,…
Lajme
Bekë Berisha ka reaguar ndaj qëndrimit të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit lidhur me zgjedhjen e tij në krye të KB Sigal Prishtina, duke e cilësuar reagimin e ministrisë si tendencioz dhe jo të bazuar në praktikën institucionale të deritanishme. Ai ka theksuar se raste të ngjashme kanë ekzistuar edhe më parë në Kosovë, pa u kontestuar.
Në një prononcim Berisha ka deklaruar:
“Vallahi, po bën me qenë deputet e kryeministër, e nuk po bënë me qenë kryetar klubi… Po shihet që tendencioze prej ministrisë. Domethënë, mbasi bën Albin Kurti me qenë deputet edhe kryeministër… Edhe ka domethënë shembuj. Bylbyl Sokoli ka qenë deputet edhe trajner i KF Drenicës… Tani unë e bëj një kërkesë aty në antikorrupsion edhe besoj ma kthejnë një përgjigje”, ka deklaruar për kosovapress Berisha.
Berisha ka bërë të ditur se për këtë çështje do t’i drejtohet Agjencisë Kundër Korrupsionit, nga e cila pret një sqarim zyrtar lidhur me ligjshmërinë e ushtrimit të njëkohshëm të funksionit të tij politik dhe atij sportiv në krye të klubit të basketbollit nga Prishtina.
Në reagimin e saj, MKRS ka bërë të ditur se do t’i drejtohet edhe Federatës së Basketbollit të Kosovës për ta parë rregulloren e tyre në lidhje me këtë çështje.
Ndryshe, Berisha mori drejtimin e KB Prishtinës duke pasuar ish-kryetarin Blerand Stavileci.