Berisha i PDK-së thotë se Kurti do të dëshironte të rrëzohej nga opozita Deputeti i PDK-së, Hisen Berisha ka thënë se kryeministri Kurti “do të kishte dëshirë të rrëzohej nga opozita”. “Albin Kurti do të kishte shumë dëshirë sikur opozita do të mund ta rrëzonte. Dihet se opozita nuk i ka numrat që të përdorë mjetin juridik siç është mocioni kushtetues dhe prandaj duhet gjetur forma prapë ligjore…