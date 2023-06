Berisha i PDK-së: Koordinimi me ShBA-në është vetë ligjshmëria në Kosovë Deputeti i PDK-së, Hisen Berisha, ka thënë se koordinimi me faktorin ndërkombëtar, specifikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës “është vetë ligjshmëria në Kosovë”. Berisha, këtë deklaratë e bëri në lidhje me mos-koordinimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për vendimet e fundit që i ka marrë në lidhje me situatë në veri me ShBA-të…