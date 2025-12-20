Berisha i bëri ftesë, Lapaj e refuzon: Protesto si qytetar, lëre partinë te selia!

Kryetari i Lëvizjes ‘Shqipëria Bëhet’, Adriatik Lapaj, i është përgjigjur negativisht ftesës së Berishës për të qenë pjesë e protestës së Partisë Demokratike të hënën e 22 dhjetorit. Përmes një lidhjeje live nga sheshi jashtë Kryeministrisë për emisionin ‘Terminal’ në A2 CNN, Lapaj tha se kushdo që e ka seriozisht rrëzimin e Ramës, duhet të…

Lajme

20/12/2025 21:05

Kryetari i Lëvizjes ‘Shqipëria Bëhet’, Adriatik Lapaj, i është përgjigjur negativisht ftesës së Berishës për të qenë pjesë e protestës së Partisë Demokratike të hënën e 22 dhjetorit.

Përmes një lidhjeje live nga sheshi jashtë Kryeministrisë për emisionin ‘Terminal’ në A2 CNN, Lapaj tha se kushdo që e ka seriozisht rrëzimin e Ramës, duhet të protestojë si qytetar i thjeshtë, pa logo partie.

Ai tha se të gjithë faktorët politikë që kërkojnë rrëzimin e Ramës, mund të dalin në shesh dhe të bashkohen rreth një kauze të përbashkët, asaj për demokratizimin e Shqipërisë.

“E vetmja mënyrë është që secili nga ne partinë ta lërë te selia, flamurin e partisë te selia, se asnjë nuk e mund dot me partinë e vetë dhe këtu të zbresë si qytetar pa logo, pa flamur, por me një kauzë të përbashkët. Kauza e përbashkët është demokratizimi i Shqipërisë, zhvillimi i zgjedhjeve të lira e demokratike për herë të parë.

Kështu që kushdo e ka seriozisht rrëzimin e Ramës, duhet ta tregojë me vepra, së pari duke qenë në shesh, së dyti duke e lënë partinë mënjanë dhe duke e vënë Shqipërinë të parën. Sepse për ne Shqipëria vlen më shumë se partia. Këtu s’ka asnjë logo, mund të vini ta shikoni”, tha mes të tjerash Lapaj.

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Ulutash: NATO që dy vite kërkon që sulmuesit e Banjskës të...

December 20, 2025

Vonesat në dërgimin e ftesave me postë po zvarrisin proceset gjyqësore

Lajme të fundit

Ulutash: NATO që dy vite kërkon që sulmuesit...

Vonesat në dërgimin e ftesave me postë po zvarrisin proceset gjyqësore

“U monitoruan takimet private, u kapën duke i...

“1, 2, 13”: Kurti përpiqet të bëjë “show”...