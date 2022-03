Berisha i PDK-së: Populli ka ardhë në situatë me u ushqy në kuzhina popullore

Gjatë fjalës së tij, në seancën parlamentare sot, Berisha tha se është e tmerrshme që populli të vijë në situatë ku duhet të ushqehet në kuzhina popullore, shkruan lajmi.net.

“S’ka gjë ma tmerruese se të thuhet se kemi nda buxhet, dhe se ky popull ka ardhë në situatë me u ushqy në kuzhina popullore. Kjo ska ndodhë as pas luftës, as në 2008, kur e kemi marrë pushtetin me Ministri të Mbrojtjes mangut, e të Jashtme mangut, më Bankë Qendrore ta pakonsolidume, dhe nuk kemi ra në atë situatë me ushqy popullin në kuzhina popullore”, tha Berisha.

Përveç kësaj, Berisha tha se kjo qeveri ka instaluar nepotizëm në Kosovë.

“Tani më është evidente dhe e lexueshme nga të gjithë ne, se kjo qeveri prej se ka marrë pushtetin, në vend ka instaluar nepotizëm dhe keqqeverisje në Kosovë, dhe vendi nuk ka bërë asnjë hap përpara. Është e turpshme, t’i kthehet dhe t’i faturohet qeverisjeve të 20 viteve të kaluara”, shtoi Berisha.

Tutje, deputeti i PDK-së deklaroi se nga e gjitha kjo ata që po pasurohen “janë qeveritarët”.

“Nga të hyrat e mëdha të qeverisë po varfërohet populli dhe po pasurohen qeveritarët.” /Lajmi.net/