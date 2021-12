Berisha i acaruar në Bashën: Besëprerit nuk i dalin as 10 jetë të bëhet burrë!

Përmes një reagimi në Facebook, duke aluduar në Bashën, Berisha ka dalur me një thënie ku përmend besëprerin.

”Burri ka vërtetë 1 jetë me u korit por besëprerit nuk i dalin as 10 jetë të bëhet burrë!”, shkruan Berisha.

Ndryshe Lulzim Basha e akuzoi paraardhësin e tij si burracak dhe ish-komunist të vjetër, i aftë sipas tij të shkatërrojë dhe fëmijën e vet politik.

“Përballë njerëzve me precedentë kriminalë që solli Sali Berisha, duke na kujtuar 97, me zellin e pa ngordhur të një ish-komunisti. Duhet t’i them Sali Berishës se është një pakicë e dëshpëruar. Në përpjekjen e tij për t’i shpëtuar ligjit, si burracak u përpoqe të gjeje një vend për t’u fshehur në PD”, tha Basha.