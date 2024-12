Berisha i AAK-së: Beka nuk i fiton zgjedhjet, po zgjedhjet e fitojnë Bekën Kandidati për deputet nga AAK, Bekë Berisha përmes një postimi në Facebook shkruan se është i lumtur që do të kandidoj sërish për deputet të Kuvendit të Kosovës. ”Për krejt problemet kemi me folë bashkë, edhe nëse e keni ni rrugë paasfalltu, ose edhe çfarë çaji po doni me pi bre”, shkruan ndër të tjerash.…