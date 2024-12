Berisha: Edi Rama i dhuroi azil politik Erion Veliajt Sali Berisha doli me një video-mesazh për të akuzuar qëndrimet e Edi Ramës për Erion Veliajn. Sipas tij, deklaratat e kryeministrit janë të mjaftueshme që Veliaj të fitojë azilin politik në vendet perëndimore, për t’iu shmangur drejtësisë. Beteja politike nuk njeh pushim as në ditën e fundit të vitit. Sali Berisha doli me një video-mesazh,…