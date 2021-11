Berisha: E rëndësishme për ne është rezultati pozitiv dhe nisja e një Kosove të re

Dardanët, të mërkurën, në orën 18:00, në stadiumin “Fadil Vokrri” do të luajnë miqësore me Jordaninë, derisa katër ditë më pas do të luajnë kundër Greqisë në Athinë, ndeshje e cila do ta përmbyllë ciklin e kualifikimeve për Botërorin “Katari 2022”.

Mesfushori i Kombëtares së Kosovës, Valon Berisha ka dhënë një prononcim për media për faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës.

Rreth rikthimit në Kombëtare: “Gjithmonë gëzohem kur e kam mundësinë me marrë pjesë në kombëtare e mu kthy bashkë me djelmoshat që kemi shumë shoqëri shumë të mirë, po edhe për mu ishte mirë mu kthy prej një lëndimi që e kisha pafat, por jam mirë edhe gëzohem që jam këtu.

I pyetur për stërvitjen e sotme: “Ishte mirë. Shumica e lojtarëve janë rikthy prej lojëve, fluturimeve dhe ka qenë një ushtrim i lehtë.

I pyetur për selektorin Primozh Gliha: “Mirë ishte, e njohim sepse ka qenë këtu pjesë e stafit kur ka qenë edhe Bernard (Challandes) këtu, por normalisht ai po dëshiron me kriju lojën e vet, ishte një ushtrim i lehtë, i mirë. Besoj prej të nesërmes do të dimë më shumë se si po dëshiron ai me luajtë dhe çfarë taktike kemi me planifiku për këto dy ndeshjet e ardhshme.

Rreth ndeshjes: “Pozitive. Janë dy lojë që për me e përfundu vitin sa ma mirë, me i pasë dy rezultate pozitive, edhe miqësorja është e rëndësishme si çdo lojë që është e rëndësishme kështu që është mirë pasi që miqësorja vie e para dhe mundemi me kriju një atmosferë brenda ekipit me trajnerin e ri dhe më pas loja e fundit në kualifikime kundër Greqisë ka me qenë një lojë e vështirë pasi që ata janë vendas por besoj qe kemi mundësinë me kriju një lojë të mirë edhe atje.

“Më e rëndësishme për ne është rezultati pozitiv dhe me u kriju atmosfera që me u nisë një Kosovë e re”, përfundoi ylli kosovar.