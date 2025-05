Berisha denoncon problemet me votën: Duam qeveri teknike dhe zgjedhje të reja

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha denoncoi të enjten rast që sipas tij dëshmon manipulimin e zgjedhjeve në fshatin Pekisht të Elbasanit.

Në një konferencë për mediat Berisha shfaqi një video ku sipas tij janë gjetur materiale zgjedhore dhe sasi të konsiderueshme narko-euro në barin e kryeplakut të fshatit, Dervish Beqiri, i cili është vëzhgues i besuar i Partisë Socialiste.

Berisha përsëriti se PD nuk do t’i njohë këto zgjedhje që sipas tij janë një farsë elektorale, ndërsa theksoi se e vetmja zgjidhje është krijimi i një qeverie teknike dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja ku qytetarët të votojnë të lirë.

“Këto zgjedhje kurrë nuk do njihen, ata që mendojnë se mund t’i imponojnë shqiptarëve vullnetin e tyre gabojnë. Ka vetëm një zgjidhje, krijimi i një qeveri teknike dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja ku shqiptarët të votojnë të lirë. Kemi me qindra dokumente të shkatërrimit të procesit zgjedhor, kjo është farsa e vërtetë elektorale. Do qëndrojmë në të gjithë fuqinë tonë që shqiptarët të votojë si qytetarë të lire dhe jo në farsa të turpshme elektorale të njëjta me ato të Zimbabve 30 vjet më parë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara, ka kuti votimi ku 200 fletë njëra pas tjetrës kanë të njëjtën palosje”, tha Berisha mes të tjerash.