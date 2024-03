Berisha dënon vizitën e klerikëve serbë në Kishën e Studenicës të Istogut

Deputeti i Alenacës së Ardhmërisë së Kosovës, Bekë Berisha, ka dënuar ashpër vizitën e disa klerikëve serbë në Kishën e Studenicës të Istogut.

Ai tha se qëllimi i vizitës së klerikëve serbë është vetëm propaganda dhe nxitja e urrejtjes ndaj Kosovës.

Ndëra Berisha tregoi edhe disa fakte historike, në të cilën tregohet se sllavët janë vendosur në Ballkan në shekujt XIII-XIV, në prag të pushtimeve osmane, dhe kishat ortodokse asokohe janë ndërtuar nga vetë shqiptarët.

Reagimi i plotë:

Dënojmë ashpër vizitën e disa të ashtuquajturve klerikë serbë në Kishën e Studenicës së Istogut, sepse qëllimpërhapja e shumë të pavërtetave nga ana e tyre dhe nxitja e urrejtjes në Kosovë. Ato se çka deklaruan nga këta “vizitorë të paftuar” janë tipike propaganduese, janë në kui primari tyre siç u pa ishte ndërshtim me faktet historike e shkencore, sepse Kisha e Studenicë së Istogut ( e njohur ndryshe si Bazilika në Studenicë të Istogut) daton që nga shek. VI pas Krishtit, pra është një kishë ( Balizikë paleokristiane, d.m.th i takon krishtërimit të hershëm), pra është një kishë josllave (joserbe).

Parë historikisht, vendosja e serbëve në Kosovë daton që nga shek. XIII ( viti 1201 e këndej), pra gjatë periudhës së Dinastisë Nemanjide. Pra, si ka mundësi që Kisha e Studenicës të jetë Kishë Serbe, përderisa asnjëherë nuk ka qenë e tillë.

Siç e thamë edhe më lart, kjo bazilikë është paleokristine (i takon krishtërimit të hershëm), është ndërtuar përgjatë disa viteve në periudhën e Perandorit Romak, Justinian (527- 565) dhe për kah arkitektura e ndërtimit ka ngjashmëri edhe me bazilika tjera në Kosovë, siç është ajo e Shën Florit dhe Laurit në qytetin e Ulpianës antike afër Prishtinës ( Parkun Arkeologjik të Ulpianës).

Është fakt historik e shkencor, se sllavët u vendosën në Ballkan shek. XIII-XIV, pra, në prag të invazionit osman. Gjatë Dinastisë Nemanjide, serbët, mbi themelet e kishave të vjetra katolike, tinëzisht falsifikuan dhe ndërtuan kishat e tyre (shekulli XIII – XIV) të ritit lindor – bizantin të cilat sot i quajnë: “ themelet, apo djepi i shtetit Serb ”. Disa nga kishat që ishin në gjendje pune i përvetësuan në dobi të tyre, pra, thjesht kemi të bëjmë me një uzurpim të kishave me anë forcës ushtarake, pra me forcën e pushtetit. Siç shihet, këtu kemi të bëjmë me një lojë politike të rrezikshme që nuk kontribuon në frymën e pajtimit dhe bashkëjetesë midis popujve që sot jetojnë në Kosovë.

Për më tej, kujtojmë këtu luftën e fundit në Kosovë të vitit 1999, ku në fshatrat afër kësaj kishe si në Vrellë, Studenicë, Kaliçan etj., pikërisht nga serbët, midis tyre edhe të ashtuquajtur “klerikë,” janë masakruar shumë civilë shqiptarë në mënyrën më barbare, midis tyre foshnje, fëmijë, gra, pleq e plaka vetëm e vetëm se ishin shqiptarë. Kujtojmë këtu masakrimin dhe hedhjen në pusin e ujit të dhjetëra fëmijëve, grave e pleqve në fshatin Studenicë, masakrimin dhe djegien e shumë civilëve në fshatin Kaliçan dhe vrasjet e masakrimet e shumta të shqiptarëve që kanë ndodhur gjithëkëndej. Dhe, çka është më absurdja, këto vrasje dhe masakrime janë kryer pikërisht nga këta të ashtuquajtur klerikë dhe makineria vrastare e shtetit të Serbisë me në krye S. Millosheviçin.

Pra, fuqishëm e dënojmë këtë provokim që i është bërë Kosovës dhe kërkojmë edhe nga faktori ndërkombëtar që këtë vizitë ta cilësojë si cenim i rendit ligjor dhe kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, sepse me vizita të tilla Serbia ka hedhur zjarr në barot edhe në Bosnjë e Hercegovinë, në Kroaci gjë që patën rezultuar me luftëra të përgjakshme në ato hapësira.

Si deputet nga Istogu kam bërë pyetje të institucionet e sigurisë, se si është lejuar të ndodh ky provokim që është luftënxitës nga klerikët serbë. Ndërkohë, ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Studenicës dhe gjithë Istogut, të mos ndermarrin veprime të ngushtme, derisa të marrim përgjigjie të sakta nga institucionet përkatëse të sigurisë. /Lajmi.net/