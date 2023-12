Bëri marrëveshje me Elektroseverin serb: KEDS nuk japin detaje se çka kanë nënshkruar Përkundër që KosovaPress ka kërkuar përgjigje lidhur me zbatimin e marrëveshjes së arritur të shtunën për energji mes KEDS dhe Elektroserverit, KEDS nuk ka dhënë detaje çfarë parasheh marrëveshja e arritur të shtunën. Përmes një përgjigje me shkrim për KosovaPrees, zëdhënësi i KEDS-it, Lulzim Krasniqi nuk ka dhënë më shumë detaje, përveçse ka treguar procedurat…