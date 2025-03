“Bëri homazhe te varri i babait – Nga Buroja në zyret e EULEX-it” – Vizita e Thaçit në Kosovë që pritet të vazhdojë edhe nesër

Pas pesë ditësh që i vdiq babai, Gjykata Speciale ia lejoi ardhjen në Kosovë ish-presidenti të vendit, Hashim Thaçi.

Thaçi sot rreth orës 12:00 bëri homazhe te varri i babait, vendosi kurora lulesh, u takua me familjarët e ngushtë në shtëpinë në Burojë, dhe u largua.

“Te varri yt erdha i fundit babë. Para meje erdhëm mijëra qytetarë. Së shpejti do t’i falënderoj dorë më dorë”, shkruhet në kurorën që Presidenti Thaçi e vendosi mbi varrin e babait, i cili vdiq para pesë ditësh.

Pas vizitës te varri i babait, Thaçi bashkë me forcat e Specials në xhipat me xhama të zi u nisë për në shtëpinë e tij në Burojë, ku qëndroi për disa orë atje.

Ish-presidenti i vendit, pas qëndrimit të tij në Burojë të Skenderajt pranë familjes bashkë me forcat e sigurisë u drejtua drejtë selisë se misionit ndërkombëtar të sundimit të ligjit “EULEX”.

Siç raportohet, Hashim Thaçi sonte do të qëndrojë në Kosovë, më saktësisht brenda objekteve të EULEX-it ku nesër do ta vizitojë familjen për t’i shprehur ngushëllime për vdekjen e babait, e më pas ai do të kthehet në Hagë.

Jashtë shtëpisë të tij vazhdimisht kanë qëndruar qytetarë të cilët prisnin ta shihnin e ta ngushëllonin për babain.

Thaçi ka vizituar varrin e babait të tij tashmë të ndjerë, në varrimin e të cilit nuk u lejua të marrë pjesë.

Ndryshe nga rasti i Kadri Veselit, kur vizita ishte kryer në kushte tjera. Ai kishte qëndruar në EULEX, por gjatë ditës i ishte lejuar të shkojë në shtëpinë e familjes në Bair të Mitrovicës./Lajmi.net/