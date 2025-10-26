Beqa i PDK-së: Pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët, goditja e fundit vjen në dhjetor nga populli!

Kryetari i Degës së PDK-së në Gjakovë, Hajdar Beqa, ka reaguar përmes një postimi në rrjete sociale, ku ka komentuar zhvillimet e fundit politike. Përmes një postimi në Facebook, Beqa ka shkruar se pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët. “Pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët! Mashtrimi nuk kalon – goditja e…

Lajme

26/10/2025 20:36

Kryetari i Degës së PDK-së në Gjakovë, Hajdar Beqa, ka reaguar përmes një postimi në rrjete sociale, ku ka komentuar zhvillimet e fundit politike.

Përmes një postimi në Facebook, Beqa ka shkruar se pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët.

“Pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët!

Mashtrimi nuk kalon – goditja e fundit vjen në dhjetor, nga populli!”, ka shkruar Beqa.

Artikuj të ngjashëm

October 26, 2025

Publikohen 8 pikat e marrëveshjes mes LDK-së e PDK-së në Fushë Kosovë

October 26, 2025

LDK-PDK në koalicion për balotazh në Fushë Kosovë, e konfirmon Besnik...

October 26, 2025

Kërcënohet me mesazhe Arton Demhasaj, kërkon hetim nga Policia dhe Prokuroria

October 26, 2025

“Hajvanat”, Kusari: Kurti nuk ka fyer liderët, e ka pasur personale...

October 26, 2025

Ligji i ri për barnat, qytetarët ankohen për rritje çmimesh në barnatore

Lajme të fundit

Publikohen 8 pikat e marrëveshjes mes LDK-së e PDK-së në Fushë Kosovë

LDK-PDK në koalicion për balotazh në Fushë Kosovë,...

Kërcënohet me mesazhe Arton Demhasaj, kërkon hetim nga Policia dhe Prokuroria

“Hajvanat”, Kusari: Kurti nuk ka fyer liderët, e...