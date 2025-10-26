Beqa i PDK-së: Pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët, goditja e fundit vjen në dhjetor nga populli!
Kryetari i Degës së PDK-së në Gjakovë, Hajdar Beqa, ka reaguar përmes një postimi në rrjete sociale, ku ka komentuar zhvillimet e fundit politike.
Përmes një postimi në Facebook, Beqa ka shkruar se pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët.
“Pas 9 muajsh mashtrim, sot u dorëzuan manipulatorët!
Mashtrimi nuk kalon – goditja e fundit vjen në dhjetor, nga populli!”, ka shkruar Beqa.