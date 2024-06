Beogradi s’i jep leje festivalit “Mirëdita – dobar dan”, Shapiq: Prej vitesh falsifikon historinë serbe Kryetari i Autoritetit të Përkohshëm të Qytetit të Beogradit, Aleksandar Shapiq, tha se përderisa ai është në krye të kryeqytetit serb, qyteti i Beogradit nuk do të japë asnjë lloj pëlqimi për mbajtjen e “Mirdita” dhe se të gjitha hapësirat që do të mund të shfrytëzohen do të jenë ekskluzivisht private, njoftoi “Beoinfo”, transmeton “Danas”.…