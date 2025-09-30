Beograd: Një person qëllon me breshëri drejt një lokali, disa të plagosur
Lajme
Këtë të martë, rreth orës 14:23, në një lokal ushqimor në Višnjička Banja të Beogradit, një person i panjohur sulmoi me armë zjarri, duke lënë të plagosur pesë persona, tre burra dhe dy gra, sipas asaj që njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.
Të plagosurit janë transportuar menjëherë dhe po marrin trajtim në Qendrën e Emergjencës. Fillimisht u raportua se një grua nuk kishte shenja jete në vendngjarje, por burime mjekësore konfirmojnë se ajo është ende gjallë, në gjendje kritike, dhe i është nënshtruar reanimacionit.
Policia po punon intensivisht për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe faktet e ngjarjes, ndërkohë që në vendin e ngjarjes është vendosur aksioni “Vorbulla 3”, me qëllim kontrollin dhe sigurimin e zonës.
Si pjesë e hetimeve, inspektorët morën prova nga lokali, ndërsa identiteti i autorit mbetet i panjohur dhe po punohet për kapjen e tij.
Autoritetet kërkojnë nga qytetarët që të qëndrojnë larg zonës dhe të bashkëpunojnë në rast të informacioneve të dobishme.