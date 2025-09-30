Beograd: Një person qëllon me breshëri drejt një lokali, disa të plagosur

Këtë të martë, rreth orës 14:23, në një lokal ushqimor në Višnjička Banja të Beogradit, një person i panjohur sulmoi me armë zjarri, duke lënë të plagosur pesë persona, tre burra dhe dy gra, sipas asaj që njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Të plagosurit janë transportuar menjëherë dhe po marrin trajtim në Qendrën e…

Lajme

30/09/2025 18:15

Këtë të martë, rreth orës 14:23, në një lokal ushqimor në Višnjička Banja të Beogradit, një person i panjohur sulmoi me armë zjarri, duke lënë të plagosur pesë persona, tre burra dhe dy gra, sipas asaj që njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.

Të plagosurit janë transportuar menjëherë dhe po marrin trajtim në Qendrën e Emergjencës. Fillimisht u raportua se një grua nuk kishte shenja jete në vendngjarje, por burime mjekësore konfirmojnë se ajo është ende gjallë, në gjendje kritike, dhe i është nënshtruar reanimacionit.

Policia po punon intensivisht për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe faktet e ngjarjes, ndërkohë që në vendin e ngjarjes është vendosur aksioni “Vorbulla 3”, me qëllim kontrollin dhe sigurimin e zonës.

Si pjesë e hetimeve, inspektorët morën prova nga lokali, ndërsa identiteti i autorit mbetet i panjohur dhe po punohet për kapjen e tij.

Autoritetet kërkojnë nga qytetarët që të qëndrojnë larg zonës dhe të bashkëpunojnë në rast të informacioneve të dobishme.

Artikuj të ngjashëm

September 30, 2025

Me asnjë zyrtarë të administratës Trump s’po mund të takohet –...

Lajme të fundit

Me asnjë zyrtarë të administratës Trump s’po mund...

Luiz Ejlli paralajmëron bashkëpunim muzikor me Ilir Rubovcin...

Ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore vazhdojnë gërmimet...

Supremja lë në fuqi dënimin me 17 vjet...