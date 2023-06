Benzema: Zgjedha Arabinë Saudite sepse është vend musliman

Sulmuesi francez firmosi kontratë deri në vitin 2026 dhe pritet të fitoj 200 milionë euro në sezon, shkruan Lajmi.net

Ai tregoi arsyen pse zgjodhi Arabinë Saudite para ofertave tjera në Europë.

“Pse zgjodha Arabinë? Sepse është vend musliman, edhe unë jam musliman. Dhe gjithmonë kam pasur dëshirë të jetoj dhe të punoj në një vend islamik”, u shpreh Benzema

Lojtari francez ishte pjesë e Real Madrid. Skuadra ku luan Benzema është afër marrëveshjes edhe me lojtarin tjetër të Kombëtares së Francës, N’golo Kante./Lajmi.net/

🗣️ Karim Benzema: “Why Saudi? Because it's a Muslim country & I'm Muslim & I always wanted to live in a Muslim country.” 🇸🇦🤲 pic.twitter.com/MIyEE60XIQ

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 8, 2023