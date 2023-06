Benzema udhëton drejt Arabisë Saudite javën e ardhshme Karim Benzema do vazhdojë karrierën e tij në ligën saudite. Real Madridi sot njoftoi që kanë ndarë rrugët me yllin francez, Benzema, përcjellë lajmi.net. ‘Topi i Artë’ do largohet nga ‘Santiago Bernabeu’ si një lojtar i lirë, pasi i skadon kontrata në fund të këtij muaji. Tashmë siç njofton gazetarit, Fabrizio Romano, Benzema do udhëtojë…