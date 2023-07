Benzema shënon supergol në ndeshjen e parë me Al-Ittihad Skuadra e Al-Ittihad ka fituar 2 me 1 ndaj Esperance Tunis në ndeshjen e raundit të parë në Kupën e Arabisë. Golin për 2 me 1 e shënoi sulmuesi francez, Karim Benzema në minutën e 55’të, shkruan Lajmi.net Benzema realizoi gol spektakolar nga distanca, duke mposhtur portierin kundërshtar në mënyrë fantastike. Ish-lojtari i Real Madrid…