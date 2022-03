Benzema ka 40 për qind shanse që të luajë në “El Clasico”

Sulmuesi i Real Madridit, Karim Benzema raportohet se ka 40 për qind shanse për të qenë në dispozicion për ndeshjen e së dielës në La Liga me Barcelonën në “Santiago Bernabeu”.

Francezi ka qenë në formë të fortë për “Los Blancos” gjatë sezonit 2021-22, duke shënuar 32 herë dhe duke regjistruar 13 asistime në 34 paraqitje në të gjitha garat, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, Benzema u përball me një problem në këmbë ndaj Mallorca, dhe për këtë arsye është shfaqur si një dyshim për ‘El Clasico’ këtë fundjavë.

Sipas “Marca”, sulmuesi me përvojë ka 40 për qind shanse për të qenë i disponueshëm, por trajneri Carlo Ancelotti nuk do ta zgjedhë nëse nuk është plotësisht në formë.

Raporti pretendon se Ancelotti nuk është i përgatitur të ndërmarrë ndonjë rrezik përpara një çerekfinaleje të Ligës së Kampionëve me Chelsean muajin e ardhshëm, pasi Real Madrid është 10 pikë më shumë se Sevilla e vendit të dytë dhe 15 më shumë se Barcelona e vendit të tretë në krye të tabelës.

Lëndimi i 34-vjeçarit thuhet të jetë i vogël, me “Los Blancos” që nuk kanë frikë për gjendjen fizike, por nuk do të përballet me Barcelonën nëse nuk pastrohet nga stafi mjekësor i klubit.

Benzema ka shënuar 22 herë dhe ka regjistruar 11 asistime në 25 paraqitje në La Liga këtë sezon./Lajmi.net/