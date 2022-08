Benzema bëhet lojtari i dytë me më shumë gola në histori të Real Madridit Benzema sonte, me golin e shënuar, është bërë lojtari i dytë me më së shumti gola te Real Madridi Francezi shënoi në minutën e 64′, falë një asistimi të marrë nga Vinicius Junior. Ku ishte goli i 324-të i Karimit me fanellën e Real Madridit në ndeshjet zyrtare, që i mjafton për të qenë golashënuesi…