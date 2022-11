Benjamin Pavard lë derën hapur për Milanin: Kam biseduar me Giroud, dua të luaj me të Benjamin Pavard është shprehur i hapur për një kalim në futbollin italian. Mbrojtësi francez i skuadrës së Bayern Munich, Benjamin Pavard mund të bëjë një tjetër lëvizje në karrierën e tij. Lojtari lidhet me një largim të mundshëm nga ‘Allianz Arena’ dhe me komentet e dhëna së fundmi, thuhet se Pavard mund t’i bashkohet Milanit.…