Benita Zena: Të gjitha femrat kanë dëshirë të bëjnë ndërhyrje estetike
Këngëtarja Benita Zena ka bërë deklarata të forta në një bisedë me Toney, duke ndarë mendimet e saj mbi ndërhyrjet estetike tek femrat.
Ajo u shpreh se dëshira për të përmirësuar pamjen fizike është e përhapur tek të gjitha gratë.
“Të gjitha femrat kan dëshirë me bë ndërhyrje estetike. Më vjen keq për ato që nuk kanë mundësi për t’i bërë”, tha Zena.
Artistja theksoi se nuk duhet të ketë paragjykim ndaj grave që vendosin të ndërhyjnë në pamjen e tyre.
Benita ka qenë gjithmonë e hapur për temat që lidhen me pamjen dhe imazhin publik, dhe kësaj radhe nuk bëri përjashtim.