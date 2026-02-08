Benita refuzon të shkoj në dasmën e Klodit dhe Elijonës

Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 sonte (e diel) do të organizohet një dasmë. Kjo siç ndodh çdo vit, ku mbahet një ceremoni simbolike, duke përfshirë të gjithë traditat. Çifti që u zgjodh në këtë vit është Elijona Binakaj dhe Klodian Mihaj, ndonëse banorja ka një pëlqim për të. Kjo gjë duket se…

ShowBiz

08/02/2026 18:53

Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 sonte (e diel) do të organizohet një dasmë.

Kjo siç ndodh çdo vit, ku mbahet një ceremoni simbolike, duke përfshirë të gjithë traditat.

Çifti që u zgjodh në këtë vit është Elijona Binakaj dhe Klodian Mihaj, ndonëse banorja ka një pëlqim për të.

Kjo gjë duket se nuk i ka pëlqyer Benitës dhe së fundmi u shpreh se nuk do të shkojë në dasmë.

“Moj mos ia prish qejfin vetes”, iu drejtua Elijona – Benitës.

“Koka po më dhemb nuk jam për dasmë sot. Nuk mundem e kam vendosur”, tha ajo.

Mbetet për t’u parë se si do të veprojë Benita dhe nëse do të jetë e pranishme

