Benita refuzon të shkoj në dasmën e Klodit dhe Elijonës
ShowBiz
Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 sonte (e diel) do të organizohet një dasmë.
Kjo siç ndodh çdo vit, ku mbahet një ceremoni simbolike, duke përfshirë të gjithë traditat.
Çifti që u zgjodh në këtë vit është Elijona Binakaj dhe Klodian Mihaj, ndonëse banorja ka një pëlqim për të.
Kjo gjë duket se nuk i ka pëlqyer Benitës dhe së fundmi u shpreh se nuk do të shkojë në dasmë.
“Moj mos ia prish qejfin vetes”, iu drejtua Elijona – Benitës.
“Koka po më dhemb nuk jam për dasmë sot. Nuk mundem e kam vendosur”, tha ajo.
Mbetet për t’u parë se si do të veprojë Benita dhe nëse do të jetë e pranishme