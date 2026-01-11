Benita fillon të qajë kur dëgjon këngët e Endrit

Benita u shfaq sot tejet e emocionuar, duke shpërthyer në lot. Ishte e dukshme se emocionet e saj po përshkonin çdo pjesë të trupit, teksa regjia i lëshoi këngën e Endrit, “Thirrëm”. Aurora dhe Londrimi u përpoqën ta qetësonin, ndërsa ky i fundit i thoshte Vëllait të Madh që të ndërrojë këngën. “O jeta jeme,…

ShowBiz

11/01/2026 13:05

Benita u shfaq sot tejet e emocionuar, duke shpërthyer në lot.

Ishte e dukshme se emocionet e saj po përshkonin çdo pjesë të trupit, teksa regjia i lëshoi këngën e Endrit, “Thirrëm”.

Aurora dhe Londrimi u përpoqën ta qetësonin, ndërsa ky i fundit i thoshte Vëllait të Madh që të ndërrojë këngën.

“O jeta jeme, Benii”, u mundua ta qetësonte Londrimi, duke e përqafuar dhe duke i folur me butësi.

Por regjia nuk u ndal aty. Ata i lëshuan edhe sekuencat e një kënge tjetër të Endrit, ende të papublikuar, që titullohet “Kthehu”.

Në atë moment, Benita shpërtheu edhe më tej në lot, e rënduar nga emocionet.

“E ka qit këngën e re!!!”, i thoshte ajo atyre, derisa nuk mbante dot lotët.

Spekulime të shumta kanë qarkulluar së fundmi për Benitën dhe këngëtarin Endri. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk e ka bërë këtë publike, flitet se dyshja dikur kanë pasur një romancë, duke lënë hapur dyshimet dhe kuriozitetin e të tjerëve.

