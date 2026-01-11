Benita fillon të qajë kur dëgjon këngët e Endrit
Benita u shfaq sot tejet e emocionuar, duke shpërthyer në lot.
Ishte e dukshme se emocionet e saj po përshkonin çdo pjesë të trupit, teksa regjia i lëshoi këngën e Endrit, “Thirrëm”.
Aurora dhe Londrimi u përpoqën ta qetësonin, ndërsa ky i fundit i thoshte Vëllait të Madh që të ndërrojë këngën.
“O jeta jeme, Benii”, u mundua ta qetësonte Londrimi, duke e përqafuar dhe duke i folur me butësi.
Por regjia nuk u ndal aty. Ata i lëshuan edhe sekuencat e një kënge tjetër të Endrit, ende të papublikuar, që titullohet “Kthehu”.
Në atë moment, Benita shpërtheu edhe më tej në lot, e rënduar nga emocionet.
“E ka qit këngën e re!!!”, i thoshte ajo atyre, derisa nuk mbante dot lotët.
Spekulime të shumta kanë qarkulluar së fundmi për Benitën dhe këngëtarin Endri. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk e ka bërë këtë publike, flitet se dyshja dikur kanë pasur një romancë, duke lënë hapur dyshimet dhe kuriozitetin e të tjerëve.