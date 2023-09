Beniada plot sharm në paraqitjen e fundit

Modelja ndiqet nga më shumë se 403 mijë ndjekës në Instagram, ku publikon imazhe nga jeta personale dhe profesionale.

Me raste ndodh një kombinim i të dyjave duke bërë që Beniada të vë në plan të parë hiret e saj. Kështu ka ndodhur gjatë të enjtes, kur ajo ka pozuar me një fustan dypjesësh, me taka të larta duke theksuar figurën e saj.

Ndryshe, bukuroshja ka njoftuar se së shpejti do të vijë me një këngë të re, porse ka qartësuar se nuk e ka në plan t’i hyjë seriozisht muzikës.