Beniada i ka thënë Donaldit të këtë ‘filtro’ brenda shtëpisë pasi jeta e tij jashtë do të vazhdojë ndryshe, shkruan lajmi.net.

“Kur mbaron loja, ti nuk është se do rrish me këta njerëz, ti do vazhdosh jetën tënde me familjen tëndë me vëllain tënd”, i tha Beniada.

“Këtu mundohu një filtro, një filtro”, i tha Beniada.

Ndërkohë Donaldi që tentonte t’i thoshte Beniadës se bën pikërisht atë, ishte Beatrix ajo që ndërhyn duke thënë që s’e bën dot. /Lajmi.net/