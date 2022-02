Beniada elegante, nxjerr gjoksin në spektaklin e gjysmëfinales së BBV

Beniada Nishani, ka zgjedhur një fustan me ngjyrë të kaltër, shkruan lajmi.net.

Fustani i banorës së “Big Brother VIP” me dekolte të hapur dhe i çarë në njërën anë të këmbës i ka hijeshuar bukurinë Beniadës.

Dukjen e ka perfeksionuar me një palë take dhe e rregulluar me makijazh.

Ndryshe, Beniada është finalistja e dytë e spektaklit e cila u zgjodh pas Ilirit i cili është finalisti i parë.

Kujtojmë se, sonte do të zgjedhen edhe dy finalistët e fundit ku të nominuar janë: Arjola Demiri, Donald Veshaj, Einxhel Shkira dhe Monika Lubonja./Lajmi.net/