Bëni gati çadrat, shiu nuk mungon as edhe këtë vikend

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë në pjesën e parë të ditës së sotme do të ketë mot kryesisht me diell, por pastaj me vranësira që do të fillojnë nga gjysma e ditës.

Në njoftimin e këtij instituti bëhet e ditur se në orët e pasditës mund të ketë reshje shiu.

“Situatë pothuaj e ngjashme meteorologjike do të vazhdoj edhe gjatë dy diteve të vikendit, Në pjesën e parë të ditës mot kryesisht me diell por që vranësirat konvektive do të fillojnë nga gjysma e ditës, ku më pas, në orët e pasditës do të jenë në zhvillim, për të krijuar kushte pë reshje shiu”.

“Në zona të kufizuara rrezikohet të ketë edhe stuhi lokale me breshër. Temperaturat mbesin konstante me ditët e fundit. Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperendimit dhe verilindjes e lehtë dhe lokalisht e fortë”, thuhet tutje në njoftimin e IHMK-së.