“Bëni detyrat e shtëpisë dhe shfrytëzoni këtë dritare” – BE kërkon formimin urgjent të qeverisë, ambasadorët kritikojnë bllokadën

Pas ngërçit politik në të cilin gjendet Kosova dhe dështimit të njëpasnjëshëm të seancave për konstituimin e institucioneve të reja, Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjen për formimin e qeverisë sa më shpejt që është e mundur.

Kështu ka thënë shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Aivo Orav, gjatë konferencës “Kosova drejt Bashkimit Evropian: Rruga drejt një zgjidhjeje” të organizuar nga Lëvizja FOL dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike.

Orav ka theksuar se Kosova ka mundësi reale për t’u afruar me BE-në, por që, sipas tij, krahasimet me vendet fqinje nuk e ndihmojnë në këtë drejtim.

Bashkëpunim me miqtë ndërkombëtarë kanë kërkuar ambasadorët e QUINT-it në Kosovë, të cilët ishin kritikë ndaj politikanëve të vendit.

“Kosova nuk është një ishull në mes të rajonit, por pjesë e një kontinenti. Ju nuk jeni të izoluar, por nëse e izoloni vetveten, e tash si e izolon njeriu veten, thjesht duke mos i dëgjuar miqtë, duke kultivuar vetëdrejtësi e duke bërë moral. E izolon duke gjetur arsye dhe shkas për të mos respektuar obligimet tuaja”, ka thënë ai.“Nesër kemi seancën e 23-të ku do të tentohet zgjedhja e kryeparlamentarit. Çfarë imazhi na jep kjo neve? Nuk dua të hyj në këtë më. Apeli im është: bëni detyrat e shtëpisë dhe shfrytëzoni këtë dritare dhe personat që kanë dërguar mesazh për të vepruar, sepse vetëm kështu mund të ecim përpara dhe të fillojmë me institucione që veprojnë”, ka thënë Jorn Rohde, ambasador i Gjermanisë.

“Që nga 2013-ta, 12 vjet më vonë, 5 qeveri kanë kaluar që atëherë dhe unë personalisht e ndjej frikën që Asociacioni mund të shndërrohet në një Republika Serbe. Keni pasur kohë të bëni një draft-statut vetë ju. Varet nga ju a keni kohë të dilni në fund dhe të prezantoni iniciativa të reja, por fillimisht duhet të flisni mes vete”, tha, në anën tjetër, Daniela Barishiq, ambasadore e Kroacisë.

Ndërkohë, përfaqësues të partive politike folën për ngërçin, asociacionin dhe dialogun me Serbinë.

“Ishte pikërisht misioni i BE-së për zgjedhjet që e konkludoi vetë që Serbia ka ndërhyrë në zgjedhjet tona, kjo është arsyeja pse merremi me Serbinë”, ka thënë Armend Muja nga VV.“Një qeveri e ardhshme do të duhej të kishte prioritet mbi prioritetet vetëm trajtimin e aplikimit tonë për me marrë statusin e vendit kandidat, pse nuk trajtohet një kërkesë e tillë?”, ka thënë Enver Hoxhaj nga PDK.

“Ne si parti kemi bërë propozim, nuk kemi qenë dakord me marrëveshjen e arritur, kemi menduar që ka pasur mundësi që brenda marrëveshjes së Ohrit të ketë shumë më shumë pika prosperuese dhe jo pika që e cënojnë funksionalitetin e brendshëm shtetëror”, ka thënë Jehona Lushaku nga LDK.

Ndërkaq, Besnik Tahiri nga AAK ka theksuar se e vetmja mënyrë është dakordimi i opozitës për krijimin e qeverisë.

Demush Shasha nga PIPS tha se me këtë ritëm të punës, Kosova mund të hyjë në Bashkimin Evropian pas 40 vitesh.