Bën “vaki” edhe kjo, Apeli e cilëson si të kundërligjshëm paraburgimin e tre të arrestuarve për rastin e rezervave shtetërore

Gjykata e Apelit ka konstatuar se Gjykata Themelore në Prishtinë nuk kishte arritur të vërtetojë dyshimin se Irfan Lipovica, Haviz Gara dhe Ridvan Muharremi kanë krye kryer veprat penale për të cilat dyshohen.

Sipas gjetjeve të Apelit, paraburgimi i tyre ishte i paligjshëm për faktin se nuk ishte arritur të argumentoheshin fuqia provuese e provave me veprimet e të pandehurve.

“Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e mësipërme ankimore janë të bazuara, ngase në aktvendimin e ankimuar gjykata e shkallë së para nuk ka arritur që të vërtetoj dyshimin e bazuar së të pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilat dyshohen, e për të cilat është kusht primar për ligjshmërinë e paraburgimit”, thuhet në gjetjet e Gjykatës së Apelit.

Një ditë pasi ishin arrestuar tre të dyshuarit, më 19 gusht Gjykata Themelore në Prishtinë ua kishte caktuar nga një muaj paraburgim dy zyrtarëve Haviz Gara dhe Irfan Lipovica si dhe biznesmenit Ridvan Muharremi që ishin arrestuar për aferën e rezervave shtetërore.

Sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë s’ka dhënë vlerësim dhe arsyetim për faktet të cilat janë paraqitur në kërkesën për paraburgimin e LIpovicës, Garës e Muharremit.

“… mirëpo në arsyetim e aktvendimit të ankimuar janë dhënë me tepër bindje e dyshimit të arsyeshme duke mos pasur mbështetje në artukulushmerin për të ndërlidhur provat me veprimet e të pandehurve, prandaj nuk është arritur që të argumentohet në fuqinë provuese të provave se me veprimet e të pandehurve është arritur që të ketë dyshim për veprat penale dhe me ketë gjykata vetëm ka potencuar kronologjinë e ngjarjes mirëpo nuk ka dhëne vlerësim dhe arsyetim mbi fakte të cilat janë paraqitur në kërkesën për caktimin e paraburgimit si dhe në arsyetimin e aktvendimit të ankimuar”, thuhet në aktvendimin e Apelit.

Sipas Apelit, masa e përcaktuar e paraburgimit nuk ka arritur nivelin e konsumimit të kushteve të paraburgimit që të pandehurit t’i nënshtrohen kufizimit të drejtës së lëvizjes.

“Prandaj jo çdo kërkese për caktimin e paraburgimit duhet t’i jepet epiteti i aprovimit, mirëpo kjo duhet t’i nënshtrohet vlerësushmërisë sipas parimit të ligjshmërisë nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake në përputhje me provat si dhe më vlerësimin e pretendimeve të paraqitura nga ana e të pandehurve respektivisht te mbrojtësve”, thuhet më tej në arsyetimin e Apelit.

Në arsyetim thuhet se Kolegji penale i Apelit, me kryetare të Kolegjit Afërdita Bytyçin, në vlerësimin për ekzistimin e dyshimit të bazuar, ka konstatuar se se në këtë stad të procedurës penale nga gjykata e shkallë së pare është tejkaluar kompetenca e vlerësimit e parapara sipas normave ligjore.

“… nga fakti se gjykata në aktvendimin e ankimuar është lëshuar në vlefshmërinë e ligjshmërisë se ligjeve (administrative) si dhe vendimeve të qeverisë, si dhe në nxjerrjen e konkluzioneve të elementeve subjektive të dashjes në lidhje me veprat penale të cilat pretendohet të jene kryer nga ana e të pandehurve”, ka konstatuar Apeli.

Sipas Apelit, nuk është arritur që të krijohet bindja objektive në vlerësimin e secilës provë-fakt të paraqitur, në mënyrë që të krijohet kuptimësia e plotë se dyshimi i bazuar me të vërtete paraqet lidhje te sinkronizuar mes fakteve dhe veprimeve, e nga e cila edhe masa e përcaktuar e paraburgimit do të arrinte stadin e kufizimit të lirisë, duke mos shkelur neni 5 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe duke zbutur nenin 29 të Kushtetutës së Kosovës.

“Kolegji i kësaj gjykate vlerëson se nga mos ekzistimi i dyshimit të bazuar të përcaktuar sipas nenit 19 pika 1.9 të KPPK-së, si dhe normës themeltare për te ekzistuar caktimi i paraburgimit nga nenin 184 par. 1 nën par. 1.1 nuk mund të qëndrojnë as kushtet /bazat e veçanta të masës së paraburgimit nga nenin 184 par.1 nën par. 1.2 pikat 1.2.2 dhe 1.2.3 te KPPK-së”, thuhet në fund të arsyetimit të Apelit.

Ndryshe, sipas dosjes së Prokurorisë thuhet se malli i paguar dhe i porositur për rezerva shtetërore – 200 mijë litra vaj, 120 mijë kg sheqer dhe 52.5 tonë grurë – nuk kishte ardhur në Kosovë. Vlera e këtij malli që nuk ka mbërritur në Kosovë sipas Prokurorisë është mbi 600 mijë euro.

Prokuroria Speciale nisi të premten e 18 gushtit aksionin për bastisjen e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë si dhe shkoi edhe te pronat e biznesmenit Ridvan Muharremi, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Pas aksionit, dy zyrtarët e Ministrisë dhe biznesmeni u prangosën nën dyshimin për korrupsion dhe vepra tjera penale.

Ministrja Rozeta Hajdari kishte thënë se dy zyrtarët e MINT janë të pafajshëm dhe se nuk kanë bërë kurrfarë shkeljesh ligjore derisa ka akuzuar Policinë se ka marrë kundërligjshëm dokumentet e rezervës shtetërore, duke rrezikuar kështu sigurinë kombëtare..

Në mbrëmjen e së premtes kur ishin arrestuar të dyshuarit, Kryeministri Albin Kurti pati publikuar një video-mesazh, me të cilin ka akuzuar sistemin e drejtësisë së po tenton që të rikthejë në pushtet ish-kastën e kalbur politike. Kishte thënë se Rozeta Hajdari nuk është shkelëse e ligjit dhe nuk ka korrupsion te rezervat shtetërore.