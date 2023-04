Ben Chilwell vazhdon zyrtarisht kontratën edhe për dy vjet me Chelsean Chelsea dhe Ben Chilwell kanë zyrtarizuar marrëveshjen për zgjatjen e kontratës. Mbrojtësi i krahut të majtë, Ben Chilwell me kontratën e re do të jetë pjesë e “Bluve” deri në vitin 2027, shkruan lajmi.net. 26-vjeçari kishte kontratë valide me “Blutë” e Londrës deri në qershor të vitit 2025, por që tanimë është shtyrë edhe për…