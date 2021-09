Ben Affleck thotë se është “në frikë” për Jennifer Lopez në një intervistë të re

Ben Affleck ka grumbulluar komplimentet për të dashurën e re Jennifer Lopez në intervistën e tij të fundit, shkruan mirror.co.uk.

Aktori ngriti lart të dashurën e tij për vlerësimet dhe arritjet e mahnitshme që ajo ka arritur gjatë gjithë karrierës së saj, duke pranuar se ai është vërtet “në frikë” ndaj saj, transmeton lajmi.net.

Ylli i Gone Girl, 49 vjeç dhe aktorja e Hustlers, 52 vjeç, rindezën romancën e tyre në fillim të këtij viti dhe Ben nuk ka ndaluar së mbuluari atë me lavde që nga ajo kohë.

Në bisedën e tij të fundit, ai i tha AdWeek: “Gjithçka që mund t’ju them është se kam parë nga dora e parë ndryshimin që bën përfaqësimi sepse kam parë, pa pushim dhe pa pushim, gra me ngjyrë i afrohen Jennifer dhe i thonë asaj se çfarë shembulli i saj si një grua e fortë dhe një grua që arrijnë dhe kërkojnë pjesën e saj të drejtë në botën e biznesit do të thotë për ta “.

Ai vazhdoi duke thënë se ai ishte mahnitur nga “efekti i saj në botë”, veçanërisht ata që vijnë nga prejardhje të ndryshme dhe edukime kulturore.

“Unë jam i mahnitur se cili është efekti i Jennifer në botë,” tha ai. “Më së shumti, si artiste, unë mund të bëj filma që lëvizin njerëzit.

“Jennifer ka frymëzuar një grup masiv njerëzish që të ndiejnë se kanë një vend në tryezë në këtë vend.

“Ky është një efekt që pak njerëz kanë pasur gjatë historisë, një që nuk do ta njoh kurrë dhe një që mund t’i qëndroj pranë dhe ta admiroj me respekt.”

Romanca e re e çiftit vjen pothuajse dy dekada pasi ata filluan të ndaheshin.

Ben dhe Jennifer fillimisht ishin fejuar për dy vjet para se të ndaheshin në 2004. Thashethemet filluan të qarkullojnë se ata ishin përsëri bashkë pas ndarjes së J-Lo nga Alex Rodriguez në fillim të këtij viti.

Ata u panë së bashku përsëri në korrik para se ta bënin atë zyrtare.

Dyshja më pas u bashkuan me njëri -tjetrin në tapetin e kuq për premierën e Ben’s The Duel Last në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecia më 10 shtator.

Ata ishin përsëri në të kur morën pjesë në Met Gala javën e kaluar.

Sidoqoftë, vendimi i çuditshëm i çiftit për të puthur maskat e tyre të fytyrës ndërsa pozuan për fotografi në ngjarjen e modës i hutoi shikuesit./Lajmi.net/