Ben Affleck nuk mund t’i ndahet JLo-së derisa i dhuron puthje pasionante në rrugë

Çifti u ribashkuan të martën pasi Ben festoi ditëlindjen e tij të 49 -të gjatë fundjavës me tre fëmijët që ndan me ish-partneren, Jennifer Garner.

Çifti dukej shumë i dashuruar teksa po bisedonin jashtë rezidencës së madhe të Benit pasi kishin ‘kaluar gjithë ditën së bashku’, transmeton lajmi.net.

Para se t’i jepnin lamtumirën njëri -tjetrit, Jennifer dhe Ben gjithashtu ndanë një puthje shumë pasionante.

Ylli i ‘Good Will Hunting’, kishte vendosur duart mbi supet e këngëtares 52-vjeçare teksa mbyllnin buzët para dikujt që dukej se ishte asistentja e Jennifer.

Pas momentit të tyre, Lopez filloi të tërhiqej nga pjesa e përparme nga Ben. Në një përpjekje të fundit për t’i dhënë dashuri, ish të fejuarës së tij, Affleck e kapi me dashuri dorën e saj dhe buzëqeshi në drejtim të saj.

Ajo përfundimisht hoqi dorë nga kapja e tij mbi të dhe vazhdoi drejt një automjeti aty pranë me ndihmësen e saj.

Krijuesja e hitit, ‘On The Floor’ dukej jashtëzakonisht elegante me një bluzë të zezë të hollë dhe një palë pantallona ngjyrë bezhë me bel të lartë.

Fijet e saj të arta u hodhën mbrapa dhe u stiluan me kujdes në një bisht që i ekspozoi vathët e mëdha prej ari në veshët e saj.

Jennifer, mbante sendet e saj në një çantë të zezë Birkin me pajisje ari.

Çanta shumë e kërkuar gjithashtu ka ndodhur që të koordinohet në mënyrë perfekte me takat e larta të Lopez.

Ndërkohë, Ben preu një figurë më të zakonshme në një palë xhinse të hollë xhins të larë të errët dhe një bluzë gri të thëngjillit. Fituesi i Çmimit Akademik i futi këmbët në një palë atlete të zeza dhe gri.

Jennifer, dhe asistenti i saj ecën pranë derisa arritën në një makinë të zezë aty pranë./Lajmi.net/