Belotti pritet ta lërë Torinon në fund të sezonit

Kontrata e sulmuesit përfundon në qershor të kësaj vere, me lojtarin që nuk e ka ndërmend të rinënshkruajë.

Këtë e bën të ditur vetë drejtori i klubit, Urbano Ciaro, i cili thotë se, me shumë gjasa, lojtari do të nënshkruajë me ndonjë klub tjetër.

“Kontrata e Belottit përfundon në qershor. Me shumë gjasa në verë ai do të nënshkruajë me ndonjë klub tjetër”, thotë ai për TMW, transmeton lajmi.net.

“Ndoshta deri më tani ka ndodhur (nënshkrimi me ndonjë klub tjetër), por nuk mendoj kështu”, përfundoi ai.

Të interesuara për Belottin janë dy skuadrat nga Milano: Milan dhe Inter. /Lajmi.net/