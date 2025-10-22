Bellingham i jep goditjen e madhe Juventusit, shënon nga afërsia

Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Real Madridit dhe Juventusit, duel ky në kuadër të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve. Golin e parë dhe të epërsisë për klubin e Realit e k shënuar Bellingham në minutën e 48-të të takimit, raporton lajmi.net Rezultatin aktuali takimit është 1:0 Golin mund ta shikoni më…

Sport

22/10/2025 22:23

Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Real Madridit dhe Juventusit, duel ky në kuadër të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.

Golin e parë dhe të epërsisë për klubin e Realit e k shënuar Bellingham në minutën e 48-të të takimit, raporton lajmi.net

Rezultatin aktuali takimit është 1:0

Golin mund ta shikoni më poshtë:

VIDEO

