Bellingham fiton çmimin ‘Lojtari i Vitit’ në Bundesliga

Borussia Dortmund humbi një epërsi prej dy pikësh dhe ia dhuroi titullin e ligës Bayern Munich pasi arritën vetëm një barazim 2-2 kundër Mainz në ndeshjen e fundit.

Pavarësisht gjithë zhgënjimit për humbjen e titullit në ditën e fundit, Bellingham arriti të merrte një çmim ngushëllues duke fituar çmimin ‘Lojtari i Vitit’ në Bundesliga, përcjellë lajmi.net.

Reprezentuesi anglez shijoi një sezon të shkëlqyer me skuadrën gjermane pasi shënoi 14 gola dhe dha shtatë asistime në 42 ndeshje.

Duke qenë i lidhur me një lëvizje te Real Madridi gjatë verës, 19-vjeçari me sa duket u dha lamtumirën bashkëlojtarëve të tij një ditë pasi humbi garën për titull në Bundesliga./Lajmi.net/

The 2022/23 Bundesliga Player of the Season, @BellinghamJude! 🖤💛#Bundesliga | #POTS pic.twitter.com/X0RdlnyCTz

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 29, 2023