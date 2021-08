Bella Hadid flet se si dëshiron të duket fustani i saj i nusërisë ndërsa romanca me Marc Kalman ‘nxehet’

Modelja u ul për intervistën e Vogue ku i hodhi një vështrim ish -projektuesit të saj në një libër teksa komentonte për një episod të ri të Life In Looks, transmeton lajmi.net.

Kur motra e Gigi Hadid u përqëndrua në një imazh të vetes me një fustan të bardhë të tejdukshëm nga Vivienne Westwood, ajo tha se shpreson që projektuesi do të bëjë veshjen e saj të nusërisë një ditë.

Bella tha se ajo gjithmonë e ka dizajnuar veshjen e saj të nusërisë në kokë “bazuar në punën e Vivienne”.

Hadid tha gjithashtu: “Shpresoj që një ditë kur të martohem ajo do t’ia dalë, dua të them se do të ishte një nder i mirëfilltë për mua, nuk e di nëse kjo do të ishte edhe një mundësi, por nëse është kështu unë dhe ti Vivienne”.

Më herët ajo tha për imazhin e saj duke modeluar një fustan Westwood: “Këtë shfaqje unë isha në gjendje të hiqja kamën time dhe përsëri do të bëhesha një personazh.”/Lajmi.net/