Bella Hadid del pa reçipeta në New York derisa drejtohet për një set të ri fotografik

Barku i saj i tonifikuar ishte në shfaqje ndërsa ajo drejtohej për në një fotosesion në New York City të enjten.

Supermodelja 24-vjeçare u pa në rrugën e saj për të pozuar për një fushatë të Michael Kors në hapësirën e ngjarjeve Skylark, transmeton lajmi.net.

Bella, kishte veshur një palë pantallona të gjelbërta të ushtrisë, të cilat rrinin ulur poshtë në ijë dhe nxirrte një copë barku të saj të tendosur.

Mbretëresha e pistës veshi një bluzë të verdhë me shirita me spageti që shfaqnin krahët e saj të tonifikuar.

Hadid më vonë veshi një xhaketë sportive të gjelbër, të kuqe dhe të verdhë dhe mbante një çantë kamuflazhi që mbaronte dukjen e saj të frymëzuar nga ushtria.

Bukuroshja zeshkane la flokët e lira gjatë ditës, por përfundimisht tërhoqi flokët e saj të gjatë në një bisht të hijshëm.

Këpucët e yllit të mbuluar Elle përbëheshin nga atlete të zeza, të bardha dhe gri Adidas. Ajo i mbrojti sytë me syze të zeza me kornizë katrore dhe mbuloi fytyrën me një maskë gri evolucionare së bashku.

Bella po mbante një lëng jeshil ndërsa shëtiste nëpër rrugë. Modelja tronditi një rrezitje të ndezur pas qëndrimit të saj të fundit në Francë.

Hadid u kthye në Manhattan pasi kaloi muajin e kaluar duke marrë pjesë në Javën e Modës në Paris dhe Festivalin e Filmit në Kanë./Lajmi.net/