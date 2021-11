Bella Hadid del në New York me veshje sportive të markës “Adidas”

Ajo u fotografua përsëri në New York City përpara fundjavës pas një pushimi në Miani me miqtë e saj.

Supermodelja 25-vjeçare doli për darkë të premten në mbrëmje me një veshje sportive që përfshinte pantallona sportive dhe një pulovër Adidas, transmeton lajmi.net.

Motra e Gigi Hadid u shfaq e vetme për daljen teksa doli nga apartamenti me laptopin në dorë.

Bella dukej e lezetshme me pantallona të lehta marine dhe një bluzë të verdhë me mëngë të gjata me vijat e firmës së Adidas në krahë. Ajo goditi trotuarin me një palë atlete të zeza dhe të verdha dhe u pa duke shtrënguar laptopin e saj.

Duke shtuar paksa një prekje më të bukur, ajo mbante një çantë lëkure të zezë dhe i zbukuroi duart me unaza kokteji, ndërsa i la poshtë flokët e saj ngjyrë kafe.

Modelja u shfaq pa grim gjatë natës dhe u pa teksa po shkonte drejt asaj që dukej të ishte një automjet në pritje.

Megjithëse ishte e paqartë me kë do të darkonte për mbrëmjen, gjërat me të dashurin e saj prej më shumë se një viti Marc Kalman janë ende të forta.

Në fillim të kësaj jave dyshja u fotografuan duke shijuar një pushim të në Miami, ku ata bënë bashkë dhe u relaksuan në plazh.

Mbretëresha e pasarelave kishte marrë pjesë në dasmën e shoqes së saj të mirë Lauren Perez në South Beach, ku ajo luajti si shoqëruese e nuses së bashku me Kendall Jenner, me Hailey Bieber gjithashtu të pranishëm.

Një pushim i lumtur mes një drame në jetën e saj, gjatë javëve të fundit familja Hadid është përballur me pasojat e një sherri të dyshuar fizik që ndodhi mes Zayn Malik dhe Yolanda Hadid./Lajmi.net/