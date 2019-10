Bella dhe The Weeknd bëhen sërish bashkë

Bella Hadid dhe The Weeknd duket se janë kthyer sërish bashkë, fituesi i Grammy ka bërë paraqitje në festën e ditëlindjes së supermodeles, shkruan Enews, transmeton lajmi.net.

Bella festoi ditëlindjen në një qendrën të New York City me miqtë dhe familjen, përfshirë Yolanda Hadid , Gigi Hadid , Anwar Hadid dhe të dashurën e tij Dua Lipa. Gjatë festimeve, Bella ishte vërejtur duke marrë të tequila në bar me The Weeknd.

“Abel u takua me Bella mbrëmë për festimin e 23-të të ditëlindjes në L’A Avenue”, konfirmon një burim për E! Lajme. “Ai ishte me të gjithë natën dhe ata u larguan së bashku për t’u rikthyer në apartamentin e tyre.”