Bella dhe Gigi Hadid komandojnë pistën e modës për fushatën e markës”Michael Kors”

Të dyja motrat janë zakonisht në rreshtin e parë në shfaqjet e modës me emra të mëdhenj.

© Getty Images for Michale Kors

Motrat Bella dhe Gigi Hadid kryesuan pistën në prezantimin e “Michael Kors” si pjesë e “New York Fashion Week” të mërkurën mbrëma, ndërsa stilisti amerikan i modës, angazhoi talentin kryesor të industrisë së modelimit për të modeluar koleksionin e tij, “Ready-To-Wear Vjeshtë 2022”, transmeton lajmi.net.

Motrat nuk ishin të vetmet që dolën në pistë, pasi atyre iu bashkuan emrat, Emily Ratajkowski dhe Irina Shayk. Bella Hadid, komandonte pistën me dy dukje mahnitëse, duke përfshirë një fustan të zi me jakë të zezë, të denjë për një vajzë Bond.

Veshja e mrekullueshme kishte një prerje në ijë dhe një çarje dramatike në njërën këmbë, dukja u kompletua me një palë taka klasike me rripa.

Supermodeles 25-vjeçare i hoqën nga fytyra flokët e saj të errëta, sa i përket grimit kishte aplikuar makijazh të zi në sytë e saj të mprehtë blu. Bella u rishfaq me një fustan pulovër të bardhë të kombinuar me çizme kamoshi ngjyrë bezhë dhe një rrip lëkure që i përputhei.

Ajo u bashkua në pistë nga motra e saj e madhe, Gigi Hadid, e cila gjithashtu verboi me një fustan të zi me temina. Në vend të një jakë , fustani i modeles 26-vjeçare kishte një dizajn me një shpatull dhe një lustër lajkatare në ije.

Nëna e një fëmijë u tërhoq mbrapa dhe gjithashtu kishte një pamje makijazhi me rimel. Irina Shayk dukej elegante teksa ecte në pasarelë me një pallto argjendi që ekspozonte këmbët e saj joshëse.

Pamja e modeles 35-vjeçare u kompletua me një palë taka ngjyrë gri kamoshi. Ashtu si Bella Hadid, Emily Ratajkowski pati nderin të modelonte dy dukje për “Michael Kors”./Lajmi.net/