Belgjika do të hapë ambasadë në Prishtinë

Kjo është bërë e ditur pas takimit në mes të Ministres së Punëve të Jashtme, të Belgjikës, Hadja Lahbib, me Donika Gërvalla, ku e ka informuar se do të hapin një ambasadë në Prishtinë.

“Në takimin tonë e informova homologen time kosovare Donika Gërvalla, për vendimin tonë për të hapur një ambasadë në Prishtinë”, shkroi Lahbib.

In our meeting, I informed my kosovar counterpart @gervallaschwarz of our decision to open an embassy in #Pristina. We also discussed the recent violence in North Kosovo. All parties should take mesures to de-escalate tensions. pic.twitter.com/eieNDkoCxd

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 12, 2023