Belgjika armatosë Ukrainën

Shumë prej tyre kanë vendosur sanksione kundër Rusisë, si kundër përgjigjje për agresionin që Rusia po bën në drejtim të Ukrainës, raporton lajmi.net

Nga përjashtimi i Rusisë nga SWIFT për te vazhduar me dërgimin e armëve në Ukrainë, e deri tek bllokimi i hapësirave ajrore për këtë të fundit, kanë qenë veprime që perëndimi i ka marrur për ta denuar Rusinë si pasojë e veprimeve të saja.

Kësaj lëvizjeje i është bashkuar edhe Belgjika, kryeminsitri i sëcilës ka lajmëruar përmes një postimi në Twitter, se shteti që ai udhëheqë do të dërgoi një numër të madh armësh, si ndihmë për Ukrainën

Lexoni postimin e plotë:

Ukraina e ka të drejtën të mbrohet nga pushtimi rus, Për ketë arsye ne do të ofrojmë 3000 armë automatike shtesë dhe 200 armë antitank. /Lajmi.net/

🇧🇪🇺🇦 Ukraine has the right to defend itself against this Russian invasion. That’s why we will provide an additional 3,000 automatic weapons and 200 anti-tank weapons.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022