Bekim Zogaj do të jetë gjyqtar në ndeshjen Milan – Tottenham Milani dhe Tottenhami kanë mësuar gjyqtarët e tyre për 1/16 e Ligës së Kampionëve. ‘Rossoneri’ do të përballet me ‘Spurs’, këtë të marte në Ligën e Kampionëve. Ndeshja do të zhvillohet në ‘San Siro’, me fillim nga ora 21:00, përcjellë lajmi.net. Në këtë ndeshje gjyqtari kryesor do të jetë Sandro Scharer, teksa asistentë Stephane de…